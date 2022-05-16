Нижний Новгород, , 22:06 — REGNUM Корпорация «Туризм. РФ» выступит в качестве соинвестора, который поможет реализовать проекты развития туристической инфраструктуры в Нижегородской области. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Суханов, передаёт пресс-служба правительства региона.

Арзамас Wikipedia / Вадим Разумов

По его словам, «Туризм. РФ» также намеревается найти инвесторов, готовых вложить свои деньги в строительство гостиничных комплексов в Нижегородской области и получить за это в качестве бонуса компенсацию ключевой процентной ставки по кредитам.

«Как только гостиница начнет приносить доход, бизнесмен сможет выкупить долю «Туризм. РФ», — пояснил генеральный директор корпорации.

Региональные власти отмечают, что при реализации проектов по развитию туриндустрии особое внимание планируют уделить паломническо-туристическому кластеру «Арзамас — Дивеево — Саров».

Ожидается, что к 2024 году туристический поток в этом направлении значительно увеличится, а потому необходимо начать создавать соответствующую инфраструктуру как можно скорее.