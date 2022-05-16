Нижний Новгород, , 21:58 — REGNUM Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал гражданина Украины за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

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По имеющейся информации, уроженец соседней страны, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время прогулки по скверу выкрикивал оскорбления в адрес российской армии и нелестно отзывался о специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

На суде мужчина полностью признал свою вину. В итоге суд решил привлечь его к административной ответственности и назначил в качестве наказания штраф в размере 40 тысяч рублей.