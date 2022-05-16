Москва, , 21:58 — REGNUM Украинские нацисты удерживают в заложниках преподавателей и воспитанников детской школы-интерната в Святогорске, прикрывая ими свои казармы и позиции артиллерии, сообщил 16 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что в зданиях детского сада и школы боевики украинских вооруженных формирований оборудовали свои казармы.

«В Святогорске Донецкой Народной Республики на территории детской школы-интерната по улице Лесная боевики националистического батальона оборудовали командный пункт и разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются преподавательский состав и воспитанники интерната», — рассказал Мизинцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Войска ЛНР после Попасной освободили село Новозвановка