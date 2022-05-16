Штат Калифорния, США, 16 мая, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Власти американского штата Калифорния установили личность мужчины, устроившего стрельбу в пресвитерианской церкви в округе Ориндж. Им оказался 68-летний Дэвид Чоу из Лас-Вегаса, в настоящее время мужчина находится под стражей по обвинению в убийстве и покушении на убийство, сообщает 16 мая Reuters.

Niels Noordhoek Стрельба

Мотивы подозреваемого до сих пор неизвестны. Также не ясно, на кого именно он намеревался напасть и мотивировано ли данное преступление ненавистью, сообщили в полиции. При этом все жертвы, имена которых полиция не разглашает, имеют азиатское происхождение, как и сам подозреваемый.

Стрельба в церкви произошла 15 мая около 13:00 по местному времени. По предварительным данным, мужчина начал стрелять по прихожанам сразу после утренней службы, во время обеденного приёма в честь отъезда одного из служителей церкви на Тайвань. Во время стрельбы в помещении церкви находилось около 40 человек, большая часть из них приехала в США с Тайваня.

Отмечается, что жертв могло быть больше, если бы не реакция прихожан. Они связали стрелявшего с помощью удлинителя и изъяли у него два пистолета. В результате стрельбы погиб один человек, ещё четверо были госпитализированы с тяжёлыми ранениями, один получил лёгкое ранение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших и одном убитом в результате стрельбы в церкви в американском штате Калифорния.