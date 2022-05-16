Аксай, Ростовская область, 16 мая, 2022, 21:55 — ИА Регнум. В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 16 мая.

Мотоцикл

Дорожная авария случилась примерно в 19:30 мск на улице Садовой в Аксае. Предположительно, водитель LADA Vesta при повороте налево не представил преимущество в движении мотоциклу Suzuki, который двигался во встречном направлении, и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель мотоцикла получил смертельные травмы и погиб на месте. Его личность устанавливается.

По факту ДТП начата проверка.