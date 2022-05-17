Москва, , 00:18 — REGNUM Российские музыканты Ирина Дубцова и Natan (Натан Миров) выпустили клип на совместную песню «Давай обнимемся в последний раз». Соответствующая информация появилась на сайте телеканала «Муз-ТВ».

Ирина Дубцова и Natan Кадр из клипа на песню «Давай обнимемся в последний раз»

По сюжету видео, артисты играют возлюбленных, отношения между которыми находятся на грани разрыва. Отличительной особенностью ролика стала постельная сцена, вызвавшая удивление со стороны поклонников обоих исполнителей.

Напомним, что 14 февраля 2022 года Ирина Дубцова представила новый альбом под названием SORRY. Пластинка включила в себя 9 треков, а единственным гостем на релизе стал Леонид Руденко.

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