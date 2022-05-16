Нижний Новгород, 16 мая, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Мэрия Нижнего Новгорода вынуждена демонтировать семь «умных» остановок из-за работ по продлению веток местного метрополитена. Об этом заявил первый вице-мэр Илья Штокман на заседании профильной комиссии городской думы.

ИА REGNUM Нижний Новгород

По словам чиновника, эти павильоны планируют перенести в другие места, но куда именно, пока не определили, поскольку «умные» остановки пользуются огромным спросом, и уже выстроилась очередь из желающих их заполучить в свой район.

Также заместитель главы муниципалитета отметил, что денег на их перенос не предусмотрено, а потому власти столицы Приволжья пытаются найти источник финансирования этого мероприятия.

Напомним, что в Нижнем Новгороде установлены 334 «умные» остановки. Из них 315 сданы в эксплуатацию, а остальные 19 муниципальная комиссия не приняла из-за некачественно выполненных работ по их монтажу и оборудованию.