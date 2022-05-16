София, 16 мая 2022, 21:56 — REGNUM В результате схода массивной снежной лавины в горах Пирина на юго-западе Болгарии погиб турист. Об этом 16 мая сообщает софийская газета «Телеграф».

Сход лавины
Сход лавины
Alpinist.biz

Согласно официальной информации, инцидент произошел накануне поздно вечером. На одном из участков на 62-летнего лыжника обрушилось несколько тонн снега. Тело погибшего было найдено в ходе спецоперации спасателей спустя несколько часов после происшествия.

Ведется расследование обстоятельств трагедии. Предполагается, что турист проигнорировал запрещающие знаки.

По словам синоптиков, в ближайшее время в горах Болгарии практически повсеместно будет сохраняться лавинная опасность. В этой связи отдыхающих призывают воздержаться от одиночных походов в труднодоступные районы.

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