София, 16 мая, 2022, 21:56 — ИА Регнум. В результате схода массивной снежной лавины в горах Пирина на юго-западе Болгарии погиб турист. Об этом 16 мая сообщает софийская газета «Телеграф».

Alpinist.biz Сход лавины

Согласно официальной информации, инцидент произошел накануне поздно вечером. На одном из участков на 62-летнего лыжника обрушилось несколько тонн снега. Тело погибшего было найдено в ходе спецоперации спасателей спустя несколько часов после происшествия.

Ведется расследование обстоятельств трагедии. Предполагается, что турист проигнорировал запрещающие знаки.

По словам синоптиков, в ближайшее время в горах Болгарии практически повсеместно будет сохраняться лавинная опасность. В этой связи отдыхающих призывают воздержаться от одиночных походов в труднодоступные районы.