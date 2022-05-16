Москва, , 21:53 — REGNUM Положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса России за январь–апрель 2022 года составило $95,8 млрд против $27,5 млрд за аналогичный период прошлого года. Такую предварительную оценку приводит 16 мая пресс-служба Банка России.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Профицит текущего счёта платёжного баланса России в январе–апреле 2022 года продолжил рост и составил $95,8 млрд, увеличившись в 3,5 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года», — говорится в сообщении.

В комментарии регулятора отмечается, что динамика текущего счёта платёжного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг на фоне снижения импорта.