Бишкек, , 21:52 — REGNUM Доходы коммерческих банков, работающих на территории Киргизии, по итогам 2021 года достигли 36 млрд сомов (28 млрд 220 млн рублей), Об этом заявила главный специалист отдела статистики финансов Нацстаткома республики Светлана Валуйская на пресс-конференции.

Киргизия

По её словам, это на 10,5% или на 3 млрд 420 млн сомов (2 млрд 680 млн рублей) больше по сравнению с доходами этих финансовых организаций за 2020 год.

Также представитель статистического ведомства сообщила, что за прошлый год коммерческие банки выдали 152 млрд сомов (119 млрд 150 млн рублей) кредитов,

Валуйская отметила, что общий объем их кредитного портфеля составил 181 млрд сомов (141 млрд 883 млн рублей), что на 11% или на 17 млрд 937 млн сомов (14 млрд 60 млн рублей) превышает показатель 2020 года.