Саранск, 16 мая, 2022, 21:51 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 22 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 139 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе подтвердили 67 706 случаев заражения коронавирусом, из них 34 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1384 человека, накануне и за минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом летальных случаев не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы пять пациентов, накануне в больницы попали семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 35 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 30 жителей республики.