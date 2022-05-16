Рим, 16 мая, 2022, 21:49 — ИА Регнум. В парламенте Италии 16 мая не был зарегистрирован правительственный «Декрет «Украина» (о новой поддержке Киеву со стороны Рима), передают национальные СМИ.

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Депутаты от ряда фракций, прежде всего из состава правящей коалиции, отказались от участия в голосовании. Они хотели, чтобы после рассмотрения декрета последовало голосование по вопросу об Украине и в целом о внешней политике правительства, но министры ответили отказом.

Также парламентарии недовольны, что им предоставили слишком мало времени на ознакомление с текстом декрета и фактически лишили возможности вносить в него поправки.

ВластиИталии в феврале–мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте.