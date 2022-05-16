Йошкар-Ола, 16 мая, 2022, 21:45 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 16 мая лечение получают 47 пациентов, из них у 12 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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У всех 47 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 40 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из семи пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. 11 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы два человека, выписаны трое пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 мая выздоровели с начала пандемии 43 382 жителя республики, за последние сутки выписаны шесть человек.

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 567 случаев заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки.