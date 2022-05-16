Луганск, 16 мая, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) очистила от украинских нацистов село Новозвановка под городом Попасная в Северодонецком районе, сообщает 16 мая Telegram-канал пресс-службы военного ведомства ЛНР.

Mil-lnr.info Военнослужащий Народной милиции ЛНР

«Военнослужащие Народной милиции ЛНР и союзных войск развивают наступление на попаснянском направлении. От украинских нацистов освобождена Новозвановка», — указано в сообщении.

Уточняется, что сейчас бои идут за пределами Новозвановки, но само село ещё обстреливается укронацистами.

Напомним, 10 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о завершении зачистки от украинских нацистов города Попасная, превращённого за восемь лет в укреплённый район.