Йошкар-Ола, , 21:43 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 16 мая выздоровели с начала пандемии 43 382 жителя республики, за последние сутки выписаны шесть человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 567 случаев заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки скончался один человек, до этого в период с 27 апреля ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационы региона госпитализировали одного пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 13 мая лечение получали 54 пациента, из них у 20 человек подтверждено заражение коронавирусом.