Рим, , 21:41 — REGNUM На данном этапе Италия больше не должна поставлять оружие в Киев, заявил 16 мая лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Сальвини Маттео

При этом предыдущие поставки, поддержанные в том числе и «Лигой», были «справедливыми», считает политик.

Теперь следует искать мирного разрешения конфликта, добавил Сальвини, не пояснив, что именно изменилось между состоявшейся второй и возможной третьей отправкой оружия в Киев.

Власти Италии в феврале-мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте.