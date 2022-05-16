София, 16 мая, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Индекс рыночных цен (ITC) на основные продукты питания в Болгарии, упал на 1,14% до 2197 пунктов. Об этом 16 мая сообщает софийская газета «Телеграф».

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Согласно официальной информации, это произошло впервые с октября 2021 года, когда он был зафиксирован на рекордной отметке 1630 пунктов. Как утверждают представители Государственной комиссии по товарным биржам и рынкам (ГКТС), проводящей соответствующий мониторинг, в целом в указанном сегменте наблюдается «стабильное ценовое падение».

В частности, цена на тепличные помидоры за прошедшую неделю снизилась на 7%, на тепличные огурцы — на 18%, капусту — на 6,5%, а красный перец — на 11%. Фиксируется также удешевление сливочного масла, муки, риса и куриных яиц.

Предполагается, что указанная тенденция сохранится до середины июня текущего года.