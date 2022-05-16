Сыктывкар, 16 мая, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Прокурор Коми Николай Егоров обнародовал свои доходы за 2021 год. Согласно декларации, он заработал 6,2 млн рублей, что на 992 тысячи меньше, чем годом ранее.

Vsemetri.com Форма прокурора

Согласно опубликованным сведениям, Егоров владеет автомобилем Volkswagen Teramont, квартирой площадью 65 квадратных метров, земельным участком в 10 соток, садовым домом, баней и гаражом.

Как сообщало ИА REGNUM, ростовский прокурор в 2021 году заработал 4,2 млн рублей.