Витебск, Белоруссия, 16 мая, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Пророссийская активистка в Белоруссии Эльвира Мирсалимова рассказала, что в её адрес участились телефонные звонки с угрозами привлечения к ответственности. По словам Мирсалимовой, звонки исходят от её политических оппонентов, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов.

Страница социальной сети Facebook @Эльвира Мирсалимова Эльвира Мирсалимова

«Вчера был очередной странный звонок, — пишет Мирсалимова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — Не представился по форме, буркнул фамилию. Просила повторить — промямлил ещё более невнятно. Нахрапом пытался выведать мой адрес. Не знал даже, что проживаю не «в Минске с родителями», а в Витебске с семьёй… Заявил, дескать, что «есть заявление», что якобы «призывала к несанкционированным митингам». Видимо, имелся в виду «Бессмертный полк».

По факту звонка активистка обратилась в милицию. Номер звонившего был зафиксирован.

Мирсалимова отмела, что на акции «Бессмертный полк» в Белоруссии происходят провокации, но их пресекают правоохранительные органы. Противодействие акции также имеет место, но об этом Мирсалимова, по её словам, старается говорить меньше и меньше, «потому что среди правоохранителей имеется достаточное число тех, кто понимает значимость акции в изначальном виде».

Как сообщало ИА REGNUM, шествие белорусских участников международной акции памяти «Бессмертный полк» состоялось 9 мая 2022 года в городе-герое Минске и других городах Белоруссии. Государственные белорусские СМИ ни словом не обмолвились об этих шествиях.