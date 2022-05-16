Рим, , 21:25 — REGNUM Италия стала американской колонией еще в 1943 году, никогда не переставала ею быть, а сейчас является ею более, чем в какой-либо иной период, заявил в интервью Affari Italiani экс-депутат национального парламента, психиатр Алессандро Мелуцци.

Вопреки своим собственным интересам Италия, как и другие страны НАТО, участвуют в войне, которую США руками Украины ведет против России, отметил он.

В числе причин, вынудивших Россию начать военную спецоперацию, по мнению Мелуцци — деятельность биолабораторий на Украине, а также ряд общественно-политических провокаций со стороны США, которые свидетельствовали, что Россию хотят превратить в «большую Украину».

Власти Италии в феврале-мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте.