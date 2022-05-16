Архангельск, 16 мая, 2022, 21:23 — ИА Регнум. В Архангельской области численность безработных за год сократилось на 8,5 тысячи человек, сообщает Архстат.

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По данным статистики, к 1 апреля количество безработных составило 7,7 тысячи.

«Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в органах службы занятости населения, на одну заявленную вакансию составила к концу марта 2022 года 0,7 человека», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, пик безработицы в РФ придется на лето-осень 2022 года.