Мадрид, , 21:18 — REGNUM Пассажирский и товарный железнодорожные составы столкнулись в Испании, в автономном обществе Каталонии, сообщает 16 мая газета АВС.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, в результате катастрофы один человек погиб и ещё 85 пострадали.

Столкновение произошло на станции Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона.

Авария случилась после схода с рельсов товарного состава. После этого он задел другой поезд.

Погиб машинист одного из поездов. Двое из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

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