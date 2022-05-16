В Испании столкнулись пассажирский и товарный поезда, есть жертвы
Мадрид, 16 мая, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Пассажирский и товарный железнодорожные составы столкнулись в Испании, в автономном обществе Каталонии, сообщает 16 мая газета АВС.
Иван Шилов ИА REGNUM
Железная дорога
По предварительным данным, в результате катастрофы один человек погиб и ещё 85 пострадали.
Столкновение произошло на станции Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона.
Авария случилась после схода с рельсов товарного состава. После этого он задел другой поезд.
Погиб машинист одного из поездов. Двое из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.