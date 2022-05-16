Москва, 16 мая, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Лидеры стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности подписали решение совета коллективной безопасности о награждении участников миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии сегодня, 16 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

Наград будут удостоены, в том числе, офицеры и солдаты Вооруженных сил Киргизии, которые в начале текущего года были направлены в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан для стабилизации и нормализации обстановки.

«Основными задачами коллективных миротворческих сил ОДКБ являлись охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле», — отмечают в администрации главы Киргизии.

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