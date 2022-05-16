Рим, 16 мая, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Экономика Италии может войти в состояние рецессии в случае прекращения поставок российского газа, заявил 16 мая топ-менеджер Intesa San Paolo Карло Мессина.

Человек, который ест спагетти. 1956

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Дело не в том, что из-за энергодефицита граждане смогут реже использовать «кондиционеры», как это объясняли представители власти, — граждане могут столкнуться с угрозой, что им придется реже есть, отметил банкир.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Эксперты оценивают рост расходов производителей на энергию в 77%, что приведет к общему росту расходов на 68 млрд евро в год.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%.

Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России, в среднесрочной перспективе — полностью отказаться от российского газа. В качестве альтернатив рассматривается газ из ряда африканских стран, включая Алжир и Египет, из Азербайджана, а также СПГ.