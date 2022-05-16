Белград, 16 мая, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Собор Сербской православной церкви (СПЦ) поддерживает решение Священного архиерейского синода «Македонской православной церкви — Охридской архиепископии» принять общепризнанный канонический статус широкой автономии, присужденный ей еще в 1959 году. Об этом говорится в сообщении Собора СПЦ, опубликованном 16 мая.

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«Этим были устранены причины разрыва литургического и канонического общения, вызванные односторонним провозглашением автокефалии македонской церкви в 1967 году», — отмечается в сообщении Собора СПЦ.

В сообщении также отмечается, что по восстановлении единства на канонических основаниях на всей территории СПЦ диалог о будущем и, возможно, окончательном статусе епархий в Северной Македонии не только возможен, но и целесообразен. При этом СПЦ в ходе этого диалога будет руководствоваться исключительно церковно-пастырскими нормами, не обращая внимание на «геополитические» и «церковно-политические» причины, подчеркнул Собор Сербской православной церкви.

«После решения вопроса о статусе Собор не намерен ставить новой сестринской церкви условия и ограничивать ее юрисдикцию внутри страны и в диаспоре и рекомендует ей решить вопрос своего официального названия в непосредственном братском диалоге с остальными поместными православными церквями», — подчеркивается в сообщении Собора, опубликованном на официальном сайте СПЦ.

Напомним, что 9 мая Вселенская патриархия признала каноничность «Охридской архиепископии» и порекомендовала ей урегулировать «административные споры» с Сербской православной церковью.