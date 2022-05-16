Бишкек, , 21:13 — REGNUM Заместители министра здравоохранения Жалалидин Рахматуллаев, Жапаркул Ташиев и Улук-Бек Бектурганов просят президента Киргизии и премьер-министра уволить главу Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева. Об этом они заявили на пресс-конференции сегодня, 16 мая.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам высокопоставленных представителей медицинского ведомства, их начальник не соответствует занимаемой должности и регулярно грубо нарушает этический кодекс государственного служащего.

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Ташиев отметил, что Алымкадыр Бейшеналиев неоднократно издевался над сотрудниками аппарата Минздрава, а также угрожал им и членам их семей физической расправой.

«Глава Министерства здравоохранения звонил мне, угрожал и кричал, что мою супругу отдаст на растерзание своим братишкам», — подтвердил слова коллеги замминистра Бектурганов.

Начальник управления кадровой политики Министерства здравоохранения Айгуль Бообековой пожаловалась на то, что Алымкадыр Бейшеналиев проводит необоснованные назначения и увольнения.

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