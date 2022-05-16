Вологда, , 21:11 — REGNUM Общественная палата Вологодской области запустила акцию «Помогаем нашим» по сбору средств для жителей Донбасса и армии РФ. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Неравнодушные вологжане часто спрашивали о том, какую помощь они могут оказать жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. От Вологодчины уже направлено 105 тонн гуманитарной помощи. Теперь все желающие могут оказать и финансовую поддержку», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье участников автопробега в поддержку армии РФ оштрафовала ГИБДД.