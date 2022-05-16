Вашингтон, 16 мая, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Сервис Amazon Prime Video представил трейлер третьего сезона шоу «Пацаны». Об этом 16 мая пишет «Игромания».

Цитата из т/с «Пацаны». реж Филип Сгриккиа, Дэниэл Аттиас и др. 2019-2021. США Энтони Старр в роли Хоумлендера

В новом сезоне Билли (Карл Урбан) работает на правительство, которым руководит Хьюи (Джек Куэйд). Но когда главные герои узнают о таинственном оружии, способном победить «суперов», они объединяются, а также изучают легенду о первом Супергерое — Солдатике (Дженсен Эклс).

ИА REGNUM напоминает, что премьера третьего сезона «Пацанов» запланирована на 3 июня 2022 года. Помимо Куэйда и Урбана к своим ролям вернулись Энтони Старр, Эрин Мориарти, Лас Алонсо и другие.