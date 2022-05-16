Бишкек, 16 мая, 2022, 21:10 — ИА Регнум. В Киргизии задержали контрабандиста, пытавшегося подкупить сотрудника госкомитета нацбезопасности, дав ему взятку в размере 200 тысяч сомов (156 тысяч рублей). Об этом сообщили в ГКНБ сегодня, 16 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

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В ведомстве отмечают, что эти деньги уроженец Ошской области предлагал в качестве «вознаграждения» прекращение уголовного дела о задержании грузовика с 25 тоннами минеральных удобрений, незаконно ввезённых в Киргизию из соседней страны.

Подозреваемого поймали с поличным в момент передачи денег сотруднику киргизских спецслужб. Против него возбудили уголовное дело по статье «Взятка». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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