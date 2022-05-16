Москва, , 21:07 — REGNUM Невозмутимость, проявленная Владимиром Путиным в разговоре с президентом Финляндии, сродни той, что проявил Сталин, когда президент Трумэн сказал ему в 1945 году о наличии у США атомной бомбы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 мая.

Флаг Финляндии

Как сообщалось ранее, на встрече лидеров стран ОДКБ президент России заявил, что у Москвы «нет проблем» со Швецией и Финляндией, но если за их вступлением в НАТО последует продвижение военной инфраструктуры альянса к границам России, это не останется без ответа.

Также в понедельник СМИ сообщили о предстоящей передаче Эстонией Украине противокорабельных ракет Blue Spear, купленных Эстонией у Израиля годом ранее. Таллин уже обращался с такой просьбой к Израилю, получил отказ, теперь же, по данным некоторых СМИ, позиция Тель-Авива изменилась.

« В своё время Кремль также говорил о том, что в членстве Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО ничего страшного для России нет. После инкорпорации прибалтов в НАТО участие России в программе с НАТО под названием «Партнёрство во имя мира» продолжалось да 2014 года, пока натовцы сами в одностороннем порядке не прекратили сотрудничество с нами.

О том, чем для России обернулось членство прибалтийских стран в НАТО, можно говорить много. Перед лицом у нас три примера: не будь Латвия в НАТО, латышские нацисты не посмели бы так нагло, как они это делают в отношении Монумента Воинам-освободителям Риги, глумиться над исторической памятью народов СССР, над нашей, российской, историей. Не будь в НАТО Литва, Вильнюс не обострял бы так проблему Калининграда. Не будь в НАТО Эстония, у них не было бы этих ракет, под угрозой которых находится, как минимум, наш флот в Балтийском море. А теперь ещё и будет находиться наш флот в Черном и Азовском морях.