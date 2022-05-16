София, 16 мая 2022, 21:04 — REGNUM В Болгарии на 79-м году жизни скончался известный болгарский иллюзионист Антраник Шаварш Арабаджян, выступавший под псевдонимом Астор. Об этом 16 мая сообщает софийская газета «24 часа».
По предварительным данным, смерть артиста наступила по естественным причинам. Ранее он перенес инфекционное заболевание.
Свои соболезнования родным и близким Арабаджяна выразил президент Болгарии Румен Радев. Астор будет похоронен 18 мая на Центральном кладбище Софии.
Астор является единственным иллюзионистом в Европе, удостоенным премии «Золотой Оскара Международного братства магов». За свою карьеру он дал более 16 тысяч спектаклей по всему миру.
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