Урай, Югра, 16 мая, 2022, 20:58 — ИА Регнум. В Югре пенсионерка получила компенсацию морального вреда за травму, полученную в автобусе, в размере 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры выходят из автобуса

Установлено, что 74-летняя женщина выходила из автобуса. Водитель транспортного средства, не убедившись в том, что все пассажиры вышли, начал закрывать двери. Пожилая женщина буквально выпала из транспорта на остановку, получив закрытый перелом лодыжки правой голени, а также ушибы коленных суставов.

Прокуратура защитила права пенсионерки, выступив с иском о компенсации женщине морального вреда к владельцу автобуса. По решению суда в пользу пенсионерки с владельца взыскана в размере 200 тыс. рублей.