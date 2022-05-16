Вашингтон, , 21:01 — REGNUM Американские рэп-исполнители Kodak Black (Билл К. Капри) и Moneybagg Yo (Демарио Дуэйн Уайт-младший) опубликовали видеоклип на совместную песню Rocky Road. Об этом пишет издание Complex 16 мая.

Kodak Black и Moneybagg Yo Кадр из клипа на песню Rocky Road

В ролике представлен рассказ музыкантов о криминальной жизни крупных городов США, дополненный кинематографичной историей. Режиссёром ролика выступил клипмейкер Young Chang, а сами съёмки проходили в начале мая 2022 года.

Ранее Kodak Black и Moneybagg Yo уже сотрудничали друг с другом. Так, у рэперов есть совместная композиция Lower Level, выпущенная в 2019 году.

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