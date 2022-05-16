Вашингтон, , 20:51 — REGNUM Рэпер Machine Gun Kelly продемонстрировал свой маникюр на красной дорожке церемонии Billboard Music Awards 2022. Об этом 16 мая пишет Page Six.

Machine Gun Kelly Скриншот YouTube

Для дизайна ногтей рэпер выбрал чёрный лак, который был усыпан бриллиантами. Созданием маникюра занимались мастера Бриттни Бойс и Джиллиан Сассоне — они украсили ногти Machine Gun Kelly 880 бриллиантами общим весом 11,4 карата. Стоимость работы оценивается в $30 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время выступления на Billboard Music Awards 2022 музыкант Machine Gun Kelly назвал свою невесту Меган Фокс «женой», а также посвятил песню их «будущему ребёнку». Тем самым он спровоцировал слухи о тайной свадьбе с актрисой, а также о её беременности.

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