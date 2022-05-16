Нарьян-Мар, 16 мая, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нарьян-Мара будет ускорен. Об этом в соцсетях сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

Игорь Двуреков Взлётно-посадочная полоса

«Взлетно-посадочная полоса — сооружение сложное и дорогостоящее. Но от состояния полосы напрямую зависит безопасность пассажиров. Мы вошли в программу реконструкции аэропортов страны до 2030 года. Однако, это далёкая перспектива, а качественная «взлётка» нужна уже сейчас. Поэтому при поддержке Минтранса будем смещать строительство ВПП на более ранние сроки», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция аэропорта Нарьян-Мара обойдется в 4 млрд рублей.