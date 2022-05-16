Киев, 16 мая, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский призвал Международный валютный фонд ускорить выделение финансовых средств для поддержки Украины и включиться в программу её восстановления.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Об этом 16 мая сообщает официальный сайт офиса Зеленского.

Уточняется, что об этом было заявлено по итогам видеоконференции с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

По словам Зеленского, ежемесячный дефицит бюджета Украины равен пяти миллиардам долларов.

При этом украинский президент призвал ускорить оказание финансовой поддержки и отметил важность помощи от США, Канады, Японии и стран Европейского Союза