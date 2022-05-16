София, 16 мая, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило план повышения минимальной пенсии в стране на 21,6%. Об этом 16 мая сообщает БТВ.

Пенсия

Согласно официальной информации, соответствующие новые начисления стартуют с 1 июля текущего года. Комментируя эту информацию, министр труда и социальной политики Болгарии Георги Гьоков сказал:

«Это позволит наименее защищенным слоям населения нашей страны выжить в условиях общих инфляционных процессов».

Напомним, в данный момент минимальная пенсия в Болгарии составляет 370 левов ($214). Ее получают 892 тысяч человек.