Москва, 16 мая 2022, 20:33 — REGNUM Россия является для Казахстана «основным партнёром в торгово-экономической сфере», заявил 16 мая президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
В ходе двусторонней встречи, которая состоялась после саммита ОДКБ, Путин сказал казахстанскому коллеге, что считает развитие отношений двух стран позитивным.
Со своей стороны Токаев заявил, что к настоящему моменту товарооборот достиг $25 млрд.
Он отметил, что собирается принять участив в Петербургском экономическом форуме 17 июня, а в начале июля правительственная делегация Казахстана планирует приехать на промышленную выставку в Екатеринбурге.
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