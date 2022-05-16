Москва, 16 мая, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Россия является для Казахстана «основным партнёром в торгово-экономической сфере», заявил 16 мая президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

В ходе двусторонней встречи, которая состоялась после саммита ОДКБ, Путин сказал казахстанскому коллеге, что считает развитие отношений двух стран позитивным.

Владимир Путин «За прошлый год у нас рост товарооборота — 34 с лишним процента. Примерно 17 миллиардов долларов проинвестировано российскими компаниями в экономику Казахстана. Ситуация в целом развивается, даже несмотря на сегодняшние известные и понятные всем нам сложности».

Со своей стороны Токаев заявил, что к настоящему моменту товарооборот достиг $25 млрд.

Касым-Жомарт Токаев «Россия для Казахстана является основным партнёром в торгово-экономической сфере, поэтому задачи, которые я ставлю перед нашим правительством, — это не только сохранение этой динамики и объёма торговали и инвестиций, но и [его] наращивание, несмотря на все трудности, исходящие из современных геополитических реалий».

Он отметил, что собирается принять участив в Петербургском экономическом форуме 17 июня, а в начале июля правительственная делегация Казахстана планирует приехать на промышленную выставку в Екатеринбурге.