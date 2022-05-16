Лос-Анджелес, США, 16 мая, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Сервис Netflix занимается разработкой шестого сезона шоу «Чёрное зеркало». Об этом 16 мая сообщает Variety.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зеркало

По данным СМИ, в новом сезоне будет больше эпизодов, чем в пятом. Источник, близкий к производству, также сообщил изданию, что последний сезон будет «ещё более кинематографичен по своему масштабу», и каждая серия будет снята как отдельный фильм. Другие подробности создания шоу пока держатся в тайне.

ИА REGNUM напоминает, что премьера пятого сезона «Чёрного зеркала» состоялась в 2019 году. В шоу вошли три эпизода — «Бросок Гадюки», «Осколки» и «Рейчел, Джек и Эшли Два».