Александр Погожев, Екатерина Булатова,
17 мая 2022, 07:09 — REGNUM Важность металлургической промышленности в России сложно переоценить. Кажется, что нет ни одной области народного хозяйства, где бы ни применялись стальные изделия. Первый в Ставропольском крае металлургический завод — «СтавСталь» — был открыт в Невинномысске в августе 2014 года. Проект завода был разработан согласно последним технологиям в области сталеплавильного, машинного и производственного оборудования. Завод расположен на территории регионального индустриального парка и ориентирован на строительный сектор. Как закаляется сталь на Ставрополье, узнавал корреспондент ИА REGNUM.
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дуговая сталеплавильная печь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дуговая сталеплавильная печь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дуговая сталеплавильная печь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пульт оператора. Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пульт оператора. Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники металлургического завода производят продукцию стального проката строительного сортамента — арматуру различного размера — с целью обеспечения потребности в данной продукции строительной отрасли по возведению объектов гражданского, индивидуального и промышленного строительства, прежде всего в регионах Северного Кавказа и Юга России.
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий металлургического завода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Основное сырьё, используемое на заводе, — металлический лом и отходы чёрных металлов. Лом приобретают у отечественных поставщиков и перерабатывают на собственной площадке подготовки и переработки лома. Применяются также и образовавшиеся в ходе производства собственные отходы чёрных металлов.
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочие металлургического завода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовленный лом загружается в специализированные завалочные корзины и передаётся в здание цеха, на участок выплавки стали с помощью самоходных скраповозов, оборудованных весовым комплексом для взвешивания и учёта лома. Затем лом загружается в дуговую электросталеплавильную печь, где путём воздействия электрического тока высокой мощности расплавляется до жидкого состояния и проходит другие сложные этапы обработки и подготовки к отгрузке.
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Оператор на линии в прокатном цехе. Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Наш завод полного цикла, от поступления лома, переработки и выплавки до производства арматурного проката. Лом попадает на участок подготовки, затем перерабатывается на пресс-ножницах, загружается в специальные корзины, далее с помощью мостового крана сырьё загружается в дуговую сталеплавильную печь, где под воздействием электрохимической энергии получается жидкая сталь, которой наполняется сталеразливочный ковш. Расплавленный металл поступает на первичную обработку, где доводится до стандарта путём добавления других металлов и сырья. После раскаленный металл заливается в оборудование, где формируется заготовка, которая далее по линии нарезается длиной 6 и 9 метров», — рассказывает о производстве ведущий инженер производственного отдела Алексей Кипоров.
Рабочий металлургического завода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Наполнение емкости расплавленным металлом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Наполнение емкости расплавленным металлом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Наполнение емкости расплавленным металлом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Добавление ингредиентов в расплавленный металл
Александр Погожев © ИА REGNUM
Добавление ингредиентов в расплавленный металл
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысск
Александр Погожев © ИА REGNUM
В планах руководства предприятия — нарастить темпы производства. На заводе сегодня трудятся около 500 человек, но рабочих рук не хватает. Молодым специалистам без опыта работы на предприятии предоставят возможность обучения.
Рабочие металлургического завода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Грузовые автомобили с сырьем
Александр Погожев © ИА REGNUM
Предприятие имеет выгодное географическое положение, находясь в непосредственной близости к транспортной инфраструктуре Ставрополья, и располагает современным производственным комплексом, включающим в себя электрометаллургическое и прокатное производство производительностью 500 тыс. тонн непрерывно литой заготовки и более 300 тыс. тонн строительного проката в год.
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Вся продукция предприятия сертифицирована в государственных органах сертификации.