Александр Погожев, Екатерина Булатова, 17 мая 2022, 07:09 — REGNUM Важность металлургической промышленности в России сложно переоценить. Кажется, что нет ни одной области народного хозяйства, где бы ни применялись стальные изделия. Первый в Ставропольском крае металлургический завод — «СтавСталь» — был открыт в Невинномысске в августе 2014 года. Проект завода был разработан согласно последним технологиям в области сталеплавильного, машинного и производственного оборудования. Завод расположен на территории регионального индустриального парка и ориентирован на строительный сектор. Как закаляется сталь на Ставрополье, узнавал корреспондент ИА REGNUM.

Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дуговая сталеплавильная печь
Дуговая сталеплавильная печь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дуговая сталеплавильная печь
Дуговая сталеплавильная печь
Дуговая сталеплавильная печь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дуговая сталеплавильная печь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пульт оператора. Металлургический завод г. Невинномысска
Пульт оператора. Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пульт оператора. Металлургический завод г. Невинномысска
Пульт оператора. Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники металлургического завода производят продукцию стального проката строительного сортамента — арматуру различного размера — с целью обеспечения потребности в данной продукции строительной отрасли по возведению объектов гражданского, индивидуального и промышленного строительства, прежде всего в регионах Северного Кавказа и Юга России.

Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий металлургического завода
Рабочий металлургического завода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM

Основное сырьё, используемое на заводе, — металлический лом и отходы чёрных металлов. Лом приобретают у отечественных поставщиков и перерабатывают на собственной площадке подготовки и переработки лома. Применяются также и образовавшиеся в ходе производства собственные отходы чёрных металлов.

Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочие металлургического завода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочие металлургического завода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочий металлургического завода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочие металлургического завода
Рабочие металлургического завода
Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовленный лом загружается в специализированные завалочные корзины и передаётся в здание цеха, на участок выплавки стали с помощью самоходных скраповозов, оборудованных весовым комплексом для взвешивания и учёта лома. Затем лом загружается в дуговую электросталеплавильную печь, где путём воздействия электрического тока высокой мощности расплавляется до жидкого состояния и проходит другие сложные этапы обработки и подготовки к отгрузке.

Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Оператор на линии в прокатном цехе. Металлургический завод г. Невинномысска
Оператор на линии в прокатном цехе. Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска
Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска
Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска
Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска
Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска
Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска
Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM

«Наш завод полного цикла, от поступления лома, переработки и выплавки до производства арматурного проката. Лом попадает на участок подготовки, затем перерабатывается на пресс-ножницах, загружается в специальные корзины, далее с помощью мостового крана сырьё загружается в дуговую сталеплавильную печь, где под воздействием электрохимической энергии получается жидкая сталь, которой наполняется сталеразливочный ковш. Расплавленный металл поступает на первичную обработку, где доводится до стандарта путём добавления других металлов и сырья. После раскаленный металл заливается в оборудование, где формируется заготовка, которая далее по линии нарезается длиной 6 и 9 метров», — рассказывает о производстве ведущий инженер производственного отдела Алексей Кипоров.

Рабочий металлургического завода
Рабочий металлургического завода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Наполнение емкости расплавленным металлом
Наполнение емкости расплавленным металлом
Наполнение емкости расплавленным металлом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Наполнение емкости расплавленным металлом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Наполнение емкости расплавленным металлом
Наполнение емкости расплавленным металлом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Добавление ингредиентов в расплавленный металл
Добавление ингредиентов в расплавленный металл
Александр Погожев © ИА REGNUM
Добавление ингредиентов в расплавленный металл
Добавление ингредиентов в расплавленный металл
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысск
Металлургический завод г. Невинномысск
Александр Погожев © ИА REGNUM

В планах руководства предприятия — нарастить темпы производства. На заводе сегодня трудятся около 500 человек, но рабочих рук не хватает. Молодым специалистам без опыта работы на предприятии предоставят возможность обучения.

Рабочие металлургического завода
Рабочие металлургического завода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Грузовые автомобили с сырьем
Грузовые автомобили с сырьем
Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие имеет выгодное географическое положение, находясь в непосредственной близости к транспортной инфраструктуре Ставрополья, и располагает современным производственным комплексом, включающим в себя электрометаллургическое и прокатное производство производительностью 500 тыс. тонн непрерывно литой заготовки и более 300 тыс. тонн строительного проката в год.

Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Металлургический завод г. Невинномысска
Металлургический завод г. Невинномысска
Александр Погожев © ИА REGNUM

Вся продукция предприятия сертифицирована в государственных органах сертификации.