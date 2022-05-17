17 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 07:09 — REGNUM Важность металлургической промышленности в России сложно переоценить. Кажется, что нет ни одной области народного хозяйства, где бы ни применялись стальные изделия. Первый в Ставропольском крае металлургический завод — «СтавСталь» — был открыт в Невинномысске в августе 2014 года. Проект завода был разработан согласно последним технологиям в области сталеплавильного, машинного и производственного оборудования. Завод расположен на территории регионального индустриального парка и ориентирован на строительный сектор. Как закаляется сталь на Ставрополье, узнавал корреспондент ИА REGNUM.

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Дуговая сталеплавильная печь Александр Погожев © ИА REGNUM

Дуговая сталеплавильная печь Александр Погожев © ИА REGNUM Дуговая сталеплавильная печь Александр Погожев © ИА REGNUM

Пульт оператора. Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Пульт оператора. Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники металлургического завода производят продукцию стального проката строительного сортамента — арматуру различного размера — с целью обеспечения потребности в данной продукции строительной отрасли по возведению объектов гражданского, индивидуального и промышленного строительства, прежде всего в регионах Северного Кавказа и Юга России.

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочий металлургического завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Основное сырьё, используемое на заводе, — металлический лом и отходы чёрных металлов. Лом приобретают у отечественных поставщиков и перерабатывают на собственной площадке подготовки и переработки лома. Применяются также и образовавшиеся в ходе производства собственные отходы чёрных металлов.

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочие металлургического завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовленный лом загружается в специализированные завалочные корзины и передаётся в здание цеха, на участок выплавки стали с помощью самоходных скраповозов, оборудованных весовым комплексом для взвешивания и учёта лома. Затем лом загружается в дуговую электросталеплавильную печь, где путём воздействия электрического тока высокой мощности расплавляется до жидкого состояния и проходит другие сложные этапы обработки и подготовки к отгрузке.

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Оператор на линии в прокатном цехе. Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Прокатный цех по производству арматуры. Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

«Наш завод полного цикла, от поступления лома, переработки и выплавки до производства арматурного проката. Лом попадает на участок подготовки, затем перерабатывается на пресс-ножницах, загружается в специальные корзины, далее с помощью мостового крана сырьё загружается в дуговую сталеплавильную печь, где под воздействием электрохимической энергии получается жидкая сталь, которой наполняется сталеразливочный ковш. Расплавленный металл поступает на первичную обработку, где доводится до стандарта путём добавления других металлов и сырья. После раскаленный металл заливается в оборудование, где формируется заготовка, которая далее по линии нарезается длиной 6 и 9 метров», — рассказывает о производстве ведущий инженер производственного отдела Алексей Кипоров.

Рабочий металлургического завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Наполнение емкости расплавленным металлом Александр Погожев © ИА REGNUM Наполнение емкости расплавленным металлом Александр Погожев © ИА REGNUM

Наполнение емкости расплавленным металлом Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Добавление ингредиентов в расплавленный металл Александр Погожев © ИА REGNUM

Добавление ингредиентов в расплавленный металл Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

В планах руководства предприятия — нарастить темпы производства. На заводе сегодня трудятся около 500 человек, но рабочих рук не хватает. Молодым специалистам без опыта работы на предприятии предоставят возможность обучения.

Рабочие металлургического завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Грузовые автомобили с сырьем Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие имеет выгодное географическое положение, находясь в непосредственной близости к транспортной инфраструктуре Ставрополья, и располагает современным производственным комплексом, включающим в себя электрометаллургическое и прокатное производство производительностью 500 тыс. тонн непрерывно литой заготовки и более 300 тыс. тонн строительного проката в год.

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Металлургический завод г. Невинномысска Александр Погожев © ИА REGNUM

Вся продукция предприятия сертифицирована в государственных органах сертификации.