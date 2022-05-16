Троицкий район, Челябинская область, 16 мая 2022, 20:29 — REGNUM В Челябинской области глава одного из сельских поселений отдана под суд за злоупотребление полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщает областное управление СКР.
По данным следствия, в 2020 году эта гражданка изготовила фиктивные документы о трудоустройстве женщины, осуждённой к исправительным работам. Впоследствии осуждённая представила эти документы в службу судебных приставов.
Как сообщало ИА REGNUM, подобные преступления среди чиновников встречаются регулярно. С начала года на Урале к ответственности привлекли нескольких человек.