Вашингтон, , 21:01 — REGNUM В Сети появился первый тизер приквела «Хищника» под названием «Жертва». Об этом пишет издание The Flow 16 мая.

Фильм «Жертва» режиссёра Дэна Трахтенберга Кадр из тизера

Опубликованный ролик рассказывает о сражении представительницы племени команчей с инопланетным монстром, которое происходит за 300 лет до событий оригинального фильма. Режиссёром проекта выступил Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10»).

Напомним, что премьера «Жертвы» запланирована на 5 августа 2022 года. Показ картины будет осуществляться эксклюзивно на стриминге Hulu.

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