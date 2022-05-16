Вашингтон, 16 мая 2022, 21:01 — REGNUM В Сети появился первый тизер приквела «Хищника» под названием «Жертва». Об этом пишет издание The Flow 16 мая.

Фильм «Жертва» режиссёра Дэна Трахтенберга
Фильм «Жертва» режиссёра Дэна Трахтенберга
Кадр из тизера

Опубликованный ролик рассказывает о сражении представительницы племени команчей с инопланетным монстром, которое происходит за 300 лет до событий оригинального фильма. Режиссёром проекта выступил Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10»).

Напомним, что премьера «Жертвы» запланирована на 5 августа 2022 года. Показ картины будет осуществляться эксклюзивно на стриминге Hulu.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»