Вышел дебютный тизер приквела «Хищника»
Вашингтон, 16 мая, 2022, 21:01 — ИА Регнум. В Сети появился первый тизер приквела «Хищника» под названием «Жертва». Об этом пишет издание The Flow 16 мая.
Кадр из тизера
Фильм «Жертва» режиссёра Дэна Трахтенберга
Опубликованный ролик рассказывает о сражении представительницы племени команчей с инопланетным монстром, которое происходит за 300 лет до событий оригинального фильма. Режиссёром проекта выступил Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10»).
Напомним, что премьера «Жертвы» запланирована на 5 августа 2022 года. Показ картины будет осуществляться эксклюзивно на стриминге Hulu.