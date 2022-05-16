Архангельск, 16 мая, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Население Архангельской области за первые два месяца 2022 года сократилось на 2, 4 тысячи человек. Наибольшее влияние на негативную динамику оказала естественная убыль, сообщает Архстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

По данным статистики, за этот период в области было зарегистрировано 1,3 тысяч родившихся и 3,3 тысяч умерших.

«За январь–февраль 2022 года в регион прибыло 1,7 тыс. человек, а выбыло за его пределы 2,2 тыс. человек. Миграционный отток составил 0,5 тыс. человек», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время в регионе проживают 1,2 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в первые два месяца 2021 года количество жителей Архангельской области сократилось на 2,2 тысяч человек.