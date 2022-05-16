Москва, , 20:26 — REGNUM Украинские боевики при участии СБУ взорвали фугас с тонной аммиачной селитры, создав в воздухе ядовитое облако, сообщает 16 мая Минобороны РФ.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Взрыв был устроен в 13:35 мск в районе населённого пункта Мазановка. Ядовитое облако смещается в сторону Краматорска.

«Киевский режим продолжает практику провокаций для обвинения российских вооруженных сил в якобы применении отравляющих веществ. Сегодня в 13:35 на ферме, расположенной в полутора километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведен подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры», — сообщает российское военное ведомство.

При этом отмечено, что подобная провокация была произведена 11 мая в районе населённого пункта Долгенькое Харьковской области.

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