Грозный, , 20:23 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, кто будет осуществлять руководство подразделениями из Чечни, выполняющими воинский долг в ходе российской спецоперации на Луганском направлении. На этот пост назначен Замид Чалаев — командир специального полка полиции МВД по ЧР имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Его представили генерал-лейтенанту Владимиру Анашкину — заместителю командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа глава парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия»).

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дорогие братья — депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и председатель парламента ЧР Магомед Даудов по моему поручению прибыли в Луганскую Народную Республику. Они представили генерал-лейтенанту Владимиру Анашкину дорогого брата Замида Чалаева, командира специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР, который будет осуществлять общее руководство действиями чеченских подразделений в Луганском направлении», — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни также отметил, что спикер парламента и депутат Госдумы РФ в ходе поездки в Донбасс встретились с командирами чеченских спецподразделений «Ахмат». Они подтвердили, что военнослужащие из Чечни ни в чем не нуждаются и «продолжают с честью выполнять свои боевые задачи».