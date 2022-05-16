Грозный, 16 мая 2022, 20:23 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, кто будет осуществлять руководство подразделениями из Чечни, выполняющими воинский долг в ходе российской спецоперации на Луганском направлении. На этот пост назначен Замид Чалаев — командир специального полка полиции МВД по ЧР имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Его представили генерал-лейтенанту Владимиру Анашкину — заместителю командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа глава парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия»).
Глава Чечни также отметил, что спикер парламента и депутат Госдумы РФ в ходе поездки в Донбасс встретились с командирами чеченских спецподразделений «Ахмат». Они подтвердили, что военнослужащие из Чечни ни в чем не нуждаются и «продолжают с честью выполнять свои боевые задачи».