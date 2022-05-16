Москва, 16 мая, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Курс рубля возобновил рост по отношению к доллару и евро на торгах в понедельник, 16 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 63,40 рубля, что на 1 рубль 15 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро снизился на 1 рубль 35 копеек и достиг 65,80 рубля.